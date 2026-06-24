Бывшего чиновника в Китае приговорили к смертной казни

Суд города Наньчан провинции Цзянси вынес смертный приговор с отсрочкой на два года бывшему члену Постоянного комитета парткома Шанхая Чжу Чжисуну за получение взяток в особо крупном размере, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Следствием установлено, что с 2003 по 2024 год подсудимый использовал служебное положение в личных интересах. Занимая партийные и государственные посты, он помогал организациям и частным лицам вести бизнес, получать строительные подряды, кредиты и финансирование.

За противоправные действия чиновник лично или через посредников получил денежные средства и имущество. Общая сумма взяток составила более 139 миллионов юаней, что эквивалентно 19,46 миллиона долларов США.

Суд приговорил Чжу Чжисуна к смертной казни с двухлетней отсрочкой, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества. Все изъятые коррупционные средства обращены в доход государства.

Двухлетнюю отсрочку предоставили с учетом смягчающих обстоятельств. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и добровольно раскрыл неизвестные следствию коррупционные эпизоды. Активное содействие экс-чиновника позволило изъять большую часть незаконно нажитого имущества.

В юридической практике КНР смертный приговор с отсрочкой исполнения, как правило, заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершит новых преступлений в течение двухлетнего испытательного срока. В дальнейшем, при примерном поведении, этот срок может быть сокращен.

Ранее сообщалось, что очередной смертный приговор за коррупцию вынесен в Китае.