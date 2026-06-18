Очередной смертный приговор за коррупцию вынесен в Китае

Суд провинции Цзянсу вынес смертный приговор с двухлетней отсрочкой бывшему заместителю генерального директора China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Юань Гуанъю. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Согласно вердикту Суда средней ступени города Сюйчжоу, Юань Гуанъю также пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество подлежит конфискации. Незаконно нажитые доходы и связанные с ними активы изъяты в пользу государства.

Следствие установило, что в период с 2001 по 2022 год Юань, пользуясь служебным положением в нефтяной корпорации, оказывал содействие различным лицам и организациям. Вопросы касались распределения подрядных проектов, коммерческой деятельности и кадровых назначений. Взамен экс-чиновник получил взятки на общую сумму свыше 152 млн юаней ($22,5 млн).

В юридической практике КНР смертный приговор с отсрочкой исполнения, как правило, заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершит новых преступлений в течение двухлетнего испытательного срока. В дальнейшем, при примерном поведении, этот срок может быть сокращен.

Осужденный 67-летний Юань является уроженцем Тяньцзиня. В августе 2016 года он занял пост заместителя генерального директора CNOOC, крупнейшего в Китае производителя морской нефти и газа. В 2019 году топ-менеджер ушел на пенсию. Расследование по подозрению во взяточничестве в отношении него было начато в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что экс-глава энергетического гиганта приговорен к смертной казни в Китае.

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