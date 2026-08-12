Смертный приговор вынесен экс-чиновнику в Китае

Китайский суд приговорил к смертной казни с двухлетней отсрочкой Лун Сяна, бывшего секретаря партийного комитета и председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей города Нанкин, за взяточничество, растрату, злоупотребление полномочиями и инсайдерскую торговлю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Народный суд средней ступени города Цзинчжоу провинции Хубэй также постановил пожизненно лишить подсудимого политических прав и конфисковать все его личное имущество. За растрату, злоупотребление властью и инсайдерскую торговлю он получил дополнительные тюремные сроки и штрафы на общую сумму 2 млн юаней ($296 тыс.).

С 2009 по 2025 год Лун Сян, занимавший ключевые посты в партийных и контрольных органах Нанкина, получил взятками деньги и ценности на сумму свыше 261 млн юаней ($38,6 млн) за помощь коммерческим структурам и частным лицам в получении подрядов и урегулировании дел.

Следствие также установило, что в период с 2014 по 2016 год чиновник присвоил 12 млн юаней из государственного фонда поддержки Нанкинской зоны экономико-технологического развития. Кроме того, он покрывал правонарушителей при проверках и использовал инсайдерскую информацию для сделок с акциями на сумму более 10 млн юаней.

Суд смягчил приговор и отсрочил исполнение смертной казни, учтя чистосердечное признание Лун Сяна, явку с повинной по эпизодам растраты, содействие следствию и полный возврат незаконно полученных средств.

В юридической практике КНР смертный приговор с отсрочкой исполнения, как правило, заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершит новых преступлений в течение двухлетнего испытательного срока. В дальнейшем, при примерном поведении, этот срок может быть сокращен.

Ранее сообщалось, что бывшего чиновника в Китае приговорили к смертной казни.