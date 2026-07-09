Смертельное ДТП в Уганде: 14 погибших и десятки пострадавших

В Уганде в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 14 человек, еще 28 получили тяжелые травмы, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

По данным издания, об этом сообщает местная полиция. Смертельное ДТП произошло на трассе Кампала-Гулу на севере Уганды.

Предварительное расследование показывает, что водитель пассажирского автобуса Isuzu, предположительно превышавший скорость, потерял контроль над транспортным средством, пытаясь объехать пешехода, переходящего дорогу, и столкнулся со встречным транспортным средством Mercedes-Benz Actros, сообщила полиция.

Также ведомство подтвердило, что 14 человек погибли на месте происшествия. Еще 28 человек получили критические травмы и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения.

Дорожно-транспортные происшествия остаются серьезной проблемой общественной безопасности в Уганде. Полиция неоднократно связывала многие смертельные аварии с превышением скорости, опасными обгонами и халатностью водителей.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

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