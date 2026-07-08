22-летняя жительница Астаны погибла за рулем квадроцикла в Бурабае

Смертельное ДТП с квадроциклом произошло в Бурабайском районе Акмолинской области. Полицейские в очередной раз призвали соблюдать меры безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Бурабайском районе расследуется факт дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла, в результате которого погибла девушка.

— По предварительным данным, 7 июля на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай 22-летняя жительница столицы, управляя квадроциклом, допустила опрокидывание транспортного средства. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажирка квадроцикла, жительница столицы 2007 года рождения, обратилась за медицинской помощью, — поделились подробностями в ведомстве.

Полицейские возбудили по факту произошедшего уголовное дело. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяется деятельность пункта проката квадроциклов, соблюдение требований безопасности при предоставлении мототехники в аренду, а также другие возможные причины, приведшие к трагедии.

Полицейские призвали жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники.

— Перед поездкой необходимо убедиться в исправности транспортного средства, использовать защитную экипировку, не превышать безопасную скорость и не пренебрегать установленными требованиями. Соблюдение этих простых мер поможет сохранить жизнь и здоровье, — добавили в ведомстве.

Напомним, еще зимой в Бурабайском районе произошло ДТП, в котором снегоход с пассажиркой въехал в дерево. Девушка впала в кому после аварии. Тогда полицейские области провели проверку всех снегоходов и квадроциклов.

Девять дней акмолинские медики продолжали бороться за жизнь 25-летней пострадавшей в аварии, но, к сожалению, спасти девушку не удалось.