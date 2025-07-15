Смертельное ДТП с участием грузовика произошло под Костанаем

14 июля на автодороге «Костанай — Аулиеколь — Сурган» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Shacman и легкового авто ВАЗ-2110.

По предварительным данным, в результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля, среди которых был ребенок 2023 года рождения, скончались на месте от полученных травм.

По факту ДТП полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Стражи порядка призывают водителей к предельной внимательности на дорогах, неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и напомнили, что даже кратковременная потеря концентрации за рулём может привести к трагическим последствиям.

Ранее автомобиль въехал в реку в Костанайской области. Пассажиры и водитель скончались на месте.