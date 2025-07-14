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    05:26, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Водитель и пассажиры погибли при съезде авто в реку в Костанайской области

    В Амангельдинском районе Костанайской области в результате съезда автомобиля в реку погибли трое человек, в том числе ребенок. Тела были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Wikipedia

    Как уточнили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 10 июля вблизи села Карынсалды Амангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина съехала в реку Карынсалды.

    Очевидцы сообщили, что в салоне находились три человека, в том числе один ребёнок.

    На место происшествия выехали силы и средства ДЧС Костанайской области, включая водолазов оперативно-спасательного отряда. В ходе поисково-спасательных работ были найдены и извлечены тела всех троих погибших.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее в Атырауской области двое подростков из одного села утонули в реке Жайык.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Костанайская область Транспорт Реки Авто Авария
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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