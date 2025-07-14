Водитель и пассажиры погибли при съезде авто в реку в Костанайской области

Как уточнили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 10 июля вблизи села Карынсалды Амангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина съехала в реку Карынсалды.

Очевидцы сообщили, что в салоне находились три человека, в том числе один ребёнок.

На место происшествия выехали силы и средства ДЧС Костанайской области, включая водолазов оперативно-спасательного отряда. В ходе поисково-спасательных работ были найдены и извлечены тела всех троих погибших.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Атырауской области двое подростков из одного села утонули в реке Жайык.