    14:23, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Смертельное ДТП произошло на трассе «Аса-Акколь» в Жамбылской области

    Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, а водитель госпитализирован после столкновения с автобусом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    По информации департамента полиции Жамбылской области, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Других пострадавших нет.

    По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении.

    В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

    В полиции также призвали жителей региона в связи с ухудшением погодных условий по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать установленный скоростной режим, безопасную дистанцию и внимательно следить за официальной информацией.

    Ранее сообщалось, что в столкновении 10 автомобилей на трассе Актобе–Астрахань пострадали три человека.

    Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области.

    ДТП Трассы Автобус Жамбылская область
    Алексей Поляков
