Смертельное ДТП произошло на трассе «Аса-Акколь» в Жамбылской области
Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, а водитель госпитализирован после столкновения с автобусом, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации департамента полиции Жамбылской области, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Других пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении.
В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В полиции также призвали жителей региона в связи с ухудшением погодных условий по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать установленный скоростной режим, безопасную дистанцию и внимательно следить за официальной информацией.
Ранее сообщалось, что в столкновении 10 автомобилей на трассе Актобе–Астрахань пострадали три человека.
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области.