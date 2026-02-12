Смертельное ДТП произошло на трассе «Аса-Акколь» в Жамбылской области

По информации департамента полиции Жамбылской области, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Других пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Van Hool не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении.

В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В полиции также призвали жителей региона в связи с ухудшением погодных условий по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать установленный скоростной режим, безопасную дистанцию и внимательно следить за официальной информацией.

