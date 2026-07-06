Смертельное 4 июля в США: семь человек погибли, десятки получили ранения по всей стране

Празднование Дня независимости в США было омрачено насилием, в результате которого по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в разных городах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

В Бруклине, в нью-йоркском районе Кони-Айленд, мужчина в черной маске открыл огонь по участникам семейного барбекю поздно вечером в субботу, ранив по меньшей мере восемь человек, в том числе четверых детей. 21-летняя женщина, получившая ранение в грудь, остается в критическом состоянии. Стрелявший скрылся, ведется его поиск.

Во Флориде 19-летний парень был убит, и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в центре города Пенсакола после часа ночи в воскресенье. Преступник не найден.

Стрельба произошла после 3 часов ночи в воскресенье в Форт-Уэйне, штат Индиана. Одна женщина погибла, восемь взрослых госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В Гэри, штат Индиана, рано утром в воскресенье произошло два инцидента со стрельбой, погиб 10-летний мальчик. 50-летний мужчина остается в критическом состоянии.

В городе Комптон, штат Калифорния, около 23:30 в субботу на большой вечеринке в честь Дня независимости в жилом комплексе были убиты женщина и мужчина, еще трое — мужчина, женщина и девочка — были доставлены в больницы с ранениями. Мужчина находится в критическом состоянии.

В Дейтоне, штат Огайо, четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером 3 июля в Орегонском округе.

От запуска фейерверков в Кантоне, штат Огайо, 46-летняя женщина получила серьезное ранение в спину, находясь в спальне.

В Сент-Луисе, штат Миссури, 17-летний подросток был убит в результате стрельбы около полуночи в субботу. Еще двое 16-летних подростков были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

В Чино, штат Калифорния, в результате взрыва большого количества фейерверков один человек погиб, двое получили тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что перед речью Дональда Трампа в Вашингтоне по случаю 250-летия независимости США объявили эвакуацию.