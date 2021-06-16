Смертельный наезд на девочек в Алматинской области: в суде объяснили приговор водителю

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области объяснили приговор водителю, который сбил несколько школьниц в пьяном виде в селе Корам. Он был осужден на 10 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе районного суда №2 Енбекшиказахского района сообщили, что уголовное дело было рассмотрено в отношении А. Демесинова по части 4 статьи 345-1 УК РК (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Согласно обвинительному акту, Демесинов, 2 марта 2021 года около 18:00 часов управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину дороги в селе Корам Енбекшиказахского района Алматинской области и совершил наезд на трех малолетних девочек.​ В результате две девочки скончались, третьей – причинен вред здоровью средней тяжести.

«Вина Демесинова доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов. Таким образом, по вине пьяного водителя лишились самого ценного – жизни – дети. Прокурор просил назначить Демесинову наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством. Суд установил, что у Демесинова нет смягчающих обстоятельств. Санкция ст.345-1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. То есть, 10 лет - это максимальный срок наказания. Учитывая все обстоятельства преступления и наступившее последствия, суд назначил Демесинову самое строгое наказание - 10 лет лишения свободы. Демесинов пожизненно лишен права управления транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, судом вынесены частные постановления в адрес Управления полиции и прокуратуры района, а также органов исполнительной власти, ввиду допущенных ошибок в работе, которые привели к такому печальному последствию.

Приговор суда не вступил в законную силу

Напомним, 2 марта 2021 года, 54-летний водитель автомашины «Уаз», житель села Корам Енбекшиказахского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоявших на обочине. Позже нарушитель был задержан.

В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами были госпитализированы в Шелекскую районную больницу. Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой. Состояние двух девочек врачи тогда оценили, как крайне тяжелое.

Позже двое из пострадавших скончались в больнице. После этого, дело подозреваемого было переквалифицировано на более тяжкую статью 345-1 ч. 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозило наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

Ранее подсудимый рассказал о ДТП.