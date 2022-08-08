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Смертельное ДТП в Алматинской области: трехлетняя девочка находится в реанимации
8 Августа 2022 14:53

Смертельное ДТП в Алматинской области: трехлетняя девочка находится в реанимации

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Состояние троих детей, пострадавших в ДТП на трассе в Алматинской области, оценивается как средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения Алматинской области сообщили, что в районную больницу села Шелек поступило 3 ребенка, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

«Трехлетняя девочка госпитализирована в реанимационное отделение. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Дети 12 и 9 лет проходят лечение в хирургическом отделении. Состояние детей средней тяжести», - проинформировали в пресс-службе управления.

Вечером 6 августа 22-летний водитель автомашины марки «Audi» следовал по дороге «Алматы-Кокпек-Коктал», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством марки «Renault». В результате ДТП скончались 5 человек, еще трое несовершеннолетних госпитализированы в больницу.


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