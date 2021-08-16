Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от одной из больниц. Как выяснилось, на трассе «Екпинди-Бирлик» водитель Audi-100 допустил столкновение с автомашиной УАЗ.

Пассажир, находившийся в УАЗ, от полученных травм скончался. Еще двоих пассажиров той же машины с различными травмами доставили в больницу.

Получив сообщение, сотрудники Созакского РОП оперативно прибыли на место происшествия. Там стражи порядка задержали нетрезвого водителя Audi и доставили в районный отдел.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Выясняются все обстоятельства произошедшего.