-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от одной из больниц. Как выяснилось, на трассе «Екпинди-Бирлик» водитель Audi-100 допустил столкновение с автомашиной УАЗ.
Пассажир, находившийся в УАЗ, от полученных травм скончался. Еще двоих пассажиров той же машины с различными травмами доставили в больницу.
Получив сообщение, сотрудники Созакского РОП оперативно прибыли на место происшествия. Там стражи порядка задержали нетрезвого водителя Audi и доставили в районный отдел.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Выясняются все обстоятельства произошедшего.
- Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
- Основные причины ДТП с участием несовершеннолетних назвали в МВД РК
- Свыше 1600 ДТП произошло с участием несовершеннолетних в Казахстане
- Свыше 2300 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток
- За оперативное спасение ребёнка из скважины награждены костанайские спасатели
- В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана