Смертельное ДТП случилось возле городской свалки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 58-летний мужчина сидел на проезжей части, на него наехал Shacman под управлением 41-летнего водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 декабря, в 21.45, по улице Жибек Жолы, возле городской свалки, 41-летний водитель автомашины Shacman совершил наезд на 58-летнего пешехода, который сидел на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте«, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции также отметили, что автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Напомним, недавно на 136-м километре автодороги Ленинский - Русская Поляна, вблизи села Ынтымак Иртышского района, 49-летний водитель автомашины Audi-80, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной «ГАЗель». В результате ДТП водитель автомашины Audi-80 от полученных травм скончался на месте происшествия.