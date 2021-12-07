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    Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области

    7 Декабря 2021, 11:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «ГАЗель» на автодороге «Ленинский - Русская Поляна» вблизи села Ынтымак Иртышского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции Павлодарской области.

    «06.12.2021 года в 18.30 часов на 136 км автодороги «Ленинский-Русская Поляна», вблизи села Ынтымак Иртышского района, 49-летний водитель автомашины Audi-80, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной «ГАЗель». В результате ДТП водитель автомашины Audi-80 от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

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    Павлодарская область ДТП Происшествия
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