Смертельное ДТП случилось в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы минувшей ночью случилось жуткое ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дорожная авария произошла на проспекте Рыскулова, между улицами Саина и Шарипова. Видео разбитого авто Mercedes-Benz появилось в соцсетях. Там видно, как машина вылетела на разделительную полосу, снеся секции ограждения.
В результате аварии пассажир Mercedes погиб, водитель скрылся с места происшествия.
«Данный факт в настоящее время принят в производство сотрудниками Управления дознания ДП города Алматы и зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статьям 345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 347 ч.3 УК РК (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). В рамках производства будут назначены соответствующие экспертизы», - ответили в пресс-службе департамента полиции.
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 ноября
- Обрушение стены здания произошло в Балхаше: есть пострадавшие
- Миллиард тенге потратили на выравнивание домов в микрорайоне Зердели в Алматы
- Почти 800 заявок поступило в рамках проекта «Бюджет участия» от алматинцев
- Какие медуслуги можно получить в рамках ОСМС
- Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила задержан – МВД
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана