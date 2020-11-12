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Смертельное ДТП случилось в Алматы

12 Ноября 2020 19:05
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Смертельное ДТП случилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы минувшей ночью случилось жуткое ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Дорожная авария произошла на проспекте Рыскулова, между улицами Саина и Шарипова. Видео разбитого авто Mercedes-Benz появилось в соцсетях. Там видно, как машина вылетела на разделительную полосу, снеся секции ограждения.

В результате аварии пассажир Mercedes погиб, водитель скрылся с места происшествия.

«Данный факт в настоящее время принят в производство сотрудниками Управления дознания ДП города Алматы и зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статьям 345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 347 ч.3 УК РК (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). В рамках производства будут назначены соответствующие экспертизы», - ответили в пресс-службе департамента полиции.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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