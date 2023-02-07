Смертельное ДТП с автобусами в Алматы: дело направили в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершено расследование уголовного дела по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре Алматы сообщили, что в ходе досудебного расследования водитель автобуса №98 признан подозреваемым и его деяния квалифицированы по статье 345 части 3 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

7 февраля прокуратура города передала в суд дело водителя автобуса №98.

8 ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло столкновение двух автобусов №98 и №201 маршрутов. За медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализировали 9 пострадавших. Один умер на месте происшествия.

Позже в департаменте полиции уточнили, что 35-летний водитель автобуса «МАЗ», который принадлежал одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки «Golden Dragon» под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.

Спустя несколько дней водителя автобуса, допустившего смертельное ДТП, арестовали на два месяца.