+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Смертельное ДТП произошло в Алматинской области: задержан сотрудник полиции

25 Января 2022 20:43
Поделиться:
Смертельное ДТП произошло в Алматинской области: задержан сотрудник полиции

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло смертельное ДТП. Задержан и водворен в изолятор временного содержания сотрудник органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
27-летний актюбинец сбил пешехода и скрылся
274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане Памятник соледобытчикам восстановили в Павлодаре ДТП с пассажирскими автобусами произошли в трех провинциях Турции

Видео с места аварии появилось в сети: «Водитель был в алкогольном опьянении. Выехал на полосу встречного движения», - говорится в посте.

В пресс-службе департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 23 января на 12 км автодороги Алматы-Талгар столкнулись автомашины «Toyota Prado» и «Honda Stream». В результате ДТП водитель и пассажир «Honda» с телесными повреждениями доставлены в областную больницу Алматы, где от полученных травм скончался 20-летний пассажир.

«Водитель автомашины «Toyota Prado», выехавший на полосу встречного движения и допустивший столкновение, с места происшествия скрылся. В дальнейшем он был установлен и задержан сотрудниками полиции. Установлено, что внедорожником управлял работник органов внутренних дел. По данному факту проведено служебное расследование и 24 января решением Дисциплинарной комиссии ДП области он был уволен из органов внутренних дел за дискредитацию. Возбуждено уголовное производство по статье 345 часть 3 и статье 347 УК РК. По факту проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств происшествия», - уточнили в ДП Алматинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
27-летний актюбинец сбил пешехода и скрылся
274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане
Памятник соледобытчикам восстановили в Павлодаре
ДТП с пассажирскими автобусами произошли в трех провинциях Турции
Популярное
1 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
2 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Читайте также
27-летний актюбинец сбил пешехода и скрылся
Январские события в РК: сколько человек освобождено из под ареста
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив