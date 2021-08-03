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    11:38, 03 Август 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП произошло близ Алматы

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в селе Туздыбастау Талгарского района произошло смертельное ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа около 23:30 часов.

    «38-летний водитель автомашины марки «Toyota Rav-4», двигаясь по улице Алдабергенова в западном направлении, допустил наезд на дерево, после чего, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 33-летний пассажир авто, а также с различными телесными повреждениями в больницу г.Талгар госпитализирован водитель. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.345 ч.3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы», - добавили в ДП.


    Теги:
    ДТП Алматинская область Правоохранительные органы
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