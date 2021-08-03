Смертельное ДТП произошло близ Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в селе Туздыбастау Талгарского района произошло смертельное ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа около 23:30 часов.

«38-летний водитель автомашины марки «Toyota Rav-4», двигаясь по улице Алдабергенова в западном направлении, допустил наезд на дерево, после чего, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 33-летний пассажир авто, а также с различными телесными повреждениями в больницу г.Талгар госпитализирован водитель. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.345 ч.3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы», - добавили в ДП.