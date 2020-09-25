Смертельное ДТП на блокпосту: выживший полицейский выступил в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается судебное разбирательство по делу водителя, протаранившего блокпост, в результате чего погибли двое полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На скамье подсудимых находится бывший сотрудник полиции Азат Азаматов. Процесс проходит в Карасайском районном суде под председательством судьи Мади Кошекбаева.

Сегодня в суде выступил пострадавший в ДТП третий полицейский - 26-летний капитан Ербулан Сейдазым.

В ходе допроса он заявил, что не знает подсудимого. 24 мая вечером в 20 часов он заступил на пост, а само происшествие было в 5 утра. Он был назначен на этом посту главным и контролировал движение. ДТП случилось рано утром. В момент наезда Е. Сейдазым стоял на улице с планшетом, проверял проезжающий транспорт по базе.

«На этом посту было 12 сотрудников полиции. Каждые 20 минут я должен был их проверять. Авария была утром к пяти часам. Было темно, машины начали скапливаться. Я зашел в палатку, чтобы взять планшет и передать его коллеге. В этот момент я увидел, как с левой стороны на большой скорости летит машина с включенными фарами. Я тогда думал, что стоят бетонные ограждения и он остановится. Но остальное я уже не помню. Через неделю, 2 июня, я очнулся в больнице. Тогда и узнал, что там произошло», - рассказал Ербулан Сейдазым.

Е. Сейдазым сейчас находится на больничном, получает не полную заработную плату. Касательно искового заявления о возмещении морального ущерба, он ответил, что подумает. Он женат, воспитывает дочь.

Следующей допросили свидетельницу по имени Фариза, которая проживала в доме рядом с местом ДТП.

«Я не знаю подсудимого. Потерпевших тоже. Но я напротив места аварии жила. Иногда им готовила баурсаки, борщ и угощала. Переживала за них. В тот день у меня дед болел. Когда шум поднялся, я выбежала на улицу. Смотрю, на углу лежит молодой парень весь в крови. Я не понимала, что происходит. На встречу ко мне выбежал парень. Просил принести нашатырный спирт, болгарку и прочие инструменты. Они боролись за жизнь одного потерпевшего. Видела ли я подсудимого? Нет», - сказала она, отвечая на вопросы прокурора.

Кроме того, допросили свидетельницу по имени Мария, которая является жительницей поселка Коксай. Она также ответила, что не знает и подсудимого и потерпевшего. Она услышала хлопок и шум. Подсудимый, по ее словам, был в черных шортах и носках.

Допрос свидетелей продолжается.

Ранее обвиняемый Азаматов признал свою вину полностью и рассказал подробности происшествия.

Вдова погибшего полицейского Дастана Абдыканова Динара Аман потребовала моральный ущерб в размере одного миллиона тенге. Кроме того, она подала исковое заявление о возмещении вреда в связи с потерей кормильца в размере 36 миллионов тенге.

Отметим, уголовное дело рассматривается по части четвертой статьи 345-1 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)., изначально дело расследовалось по части второй статьи 99 УК РК, позже его деяния квалифицированы.

Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области. Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. В результате аварии погибли двое полицейских - Жарас Жангазиев на месте и Дастан Абдыканов в больнице.

В ДТП пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. Ему проведена операция и состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких и находился в больнице продолжительное время, после чего был выписан.

Стоит отметить, что виновником аварии оказался Азат Азаматов, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.