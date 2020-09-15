Смертельное ДТП на блокпосту: вдова погибшего полицейского требует 37 миллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Родные двух погибших в ДТП на блокпосту под Алматы полицейских, не простили виновного и требует возмещения морального ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главное судебное разбирательство по делу водителя, протаранившего блокпост, в результате чего погибли двое полицейских, проходит в Алматинской области, Карасайском районном суде, под председательством судьи Мади Кошекбаева.

На скамье подсудимых находится бывший сотрудник полиции Азат Азаматов.

В ходе судебного разбирательства прокурор и адвокаты сторон опросили родных и близких погибших полицейских.

Жена 42-летнего старшего лейтенанта Жараса Жангазиева, который скончался на месте, рассказала, что услышала весть о кончине своего мужа от соседей.

«Мы с мужем жили в доме его родителей. Мы узнали о том, что я потеряла мужа от соседей. Коллега мужа сперва оповестил соседей, потом они сказали это нам», - сказала вдова.

Сейчас она воспитывает троих детей: двух мальчиков (месячного и 14 лет) и 10-летнюю дочь. Работает врачом в Калкаманской больнице. Сейчас в декретном отпуске.

«Я не прощаю виновного. Пусть он понесет справедливое наказание», - сказала жена Жангазиева.

Следующим допросили отца 26-летнего сержанта полиции Дастана Абдыканова, который умер в больнице. По словам отца, он ранее не знал о подсудимом. Его сын женился 9 ноября 2019 года. У него остался маленький ребенок, который родился 18 апреля 2020 года. Также он приобрел квартиру на ипотеку.

«Обещанную квартиру от государства мы не получили. Нам не оказали материальную помощь. Приходили к нам коллеги. Выразили соболезнования. Я не готов просить Азаматова», - сказал отец погибшего.

Жена Дастана Абдыканова Динара Аман также не простила подсудимого и потребовала от него моральный ущерб в размере одного миллиона тенге. Кроме того, она подала исковое заявление о возмещении вреда в связи с потерей кормильца в размере 36 миллионов тенге.

«Прошу от имени своей подзащитной взыскать с Азаматова моральный ущерб в размере одного миллиона тенге. Также мы заявляли исковое заявление о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. Мы взыскиваем с Азаматова в пользу сына Дастана Абдыканова, рожденного 18 апреля 2020 года. Таким образом, Азаматов обязан возместить ущерб по утере кормильца в размере 36 600 552 тенге, подлежащего выплате ежемесячно до достижения совершеннолетия сына моей представительницы из расчета ежемесячно 159 447 тенге», - сказала адвокат жены погибшего полицейского.

Также отмечается, что заработная плата Дастана Абдыканова ежегодно составляла более двух миллионов тенге.

В свою очередь, подсудимый Азаматов попросил прощения у родных и близких погибших.

«Я хочу помочь семьям погибших. И сейчас хочу просить прощение. Они мне не чужие, а коллеги. В течение шести лет работали вместе, я их хорошо знаю. Я очень жалею о содеянном и готов помочь в меру своих сил», - сказал Азаматов.

Он также заявил, что готов возместить моральный ущерб в размере 1 миллиона тенге, но не 36 миллионов, так как не готов дать такую сумму сейчас. Точный ответ он озвучит на следующем судебном заседании.

Ранее Азаматов признал свою вину полностью и рассказал подробности происшествия.

Отметим, уголовное дело рассматривается по части четвертой статьи 345-1 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), изначально дело расследовалось по части второй статьи 99 УК РК.

Напомним, 25 мая 2020 года рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области, в результате чего погибли двое полицейских. Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину.

В аварии пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. Ему проведена операция и состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких и находился в больнице продолжительное время, затем он поправился и был выписан.

Стоит отметить, что виновником аварии оказался А. Азаматов, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.