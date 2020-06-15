Смертельное ДТП на блокпосту: пострадавшего полицейского готовят к выписке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту, готовится к выписке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние пациента на 15 июня стабильное с улучшением. В сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Ориентирован во времени и пространстве. Неврологическая симптоматика регрессировала. Сохраняется умеренный астеновегетативный синдром. Готовится сегодня к выписке», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW

блокпост №4 в Алматинской области, в результате чего погибли двое полицейских. Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину.

В аварии пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. В момент ДТП будучи старшим офицером поста он стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение. По одной из версий, когда водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника.

Пациенту проведена операция : резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы. 26 мая его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. 8 июня сообщалось , что он пришел в себя.

Стоит отметить, что виновником аварии оказался мужчина, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии. Он был арестован на два месяца. https://www.inform.kz/ru/dtp-na-blokpostu-v-almaty-narushitel-arestovan_a3654914

Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.

26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.