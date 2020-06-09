Смертельное ДТП на блокпосту: нарушитель уволился из полиции за четыре дня до аварии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель BMW, протаранивший блокпост в Алматинской области, уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что нарушитель имел отношение к правоохранительным органам.

В департаменте полиции Алматы пояснили, что гр. Азаматов А.Т. работал в органах с 30 апреля 2014 года по 21 мая 2020 года в должности инспектора Полка патрульной полиции. Уволен он из органов внутренних дел по собственному желанию.

«За годы службы гр.Азаматов А. имел 4 взыскания и ни одного поощрения. Данные взыскания связаны с нарушением им служебно-воинской дисциплины и низкой ответственностью. В момент совершения ДТП он находился в нетрезвом состоянии, что подтверждено проведенной судебно-наркологической экспертизой, которая выявила у него среднюю степень алкогольного опьянения. После проверки и анализа трагического случая, произошедшего 25 мая на блокпосте в Алматинской области, было сделано заключение, что одной из причин случившегося стало упущение в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки», - сообщили в полиции.

Кроме того, дана критическая оценка фактам представления искаженной информации в СМИ.

По итогам служебной проверки приказом МВД в отношении 9 сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания, в том числе 3 освобождены от занимаемых должностей.

В настоящее время по расследуемому по факту ДТП делу проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

«Санкцией части 4 статьи 345-1 УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - заявили в полиции.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматинской области, в результате чего погибли двое полицейских. Он допустил наезд на блокпост №4: сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину.

В аварии также пострадал третий полицейский Ербулан Сейдазым, который стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение. По одной из версий, когда водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в него.

Он был доставлен в городскую клиническую больницу №7. Ему проведена операция: резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы. 26 мая его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Состояние пациента на 8 июня стабильное с улучшением. Он пришел в себя.

27 мая водителя, протаранившего блокпост, арестовали на два месяца.

26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста. Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.