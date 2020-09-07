Смертельное ДТП на блокпосту: главное судебное разбирательство отложили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главное судебное разбирательство по делу водителя, протаранившего блокпост в Алматинской области, в результате чего погибли двое полицейских, отложено на неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс проходил в Карасайском районном суде под председательством судьи Мади Кошекбаева.

Судебное заседание было отложено на неделю из-за отсутствия пострадавших сторон. Подсудимого Азата Азаматова в суде также не было. Из-за технических неполадок установить видеоконференцию из СИЗО с ним не удалось.

Уголовное дело рассматривается по части четвертой статьи 345-1 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отметим, что изначально дело расследовалось по части второй статьи 99 УК РК, позже его переквалифицировали.

Напомним, рано утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области, в результате чего погибли двое полицейских. Водитель сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину.

В аварии пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. Его прооперировали, и состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Полицейский был на аппарате искусственной вентиляции легких и находился в больнице продолжительное время, затем поправился и был выписан.

Стоит отметить, что виновник аварии А. Азаматов ранее имел отношение к правоохранительным органам и уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии. Он был арестован на два месяца.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.