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    19:53, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП близ Алматы: 18-летний водитель Land Cruiser арестован

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 18-летний водитель автомашины «Toyota Land Cruser», выехавший навстречу и допустивший смертельное столкновение на трассе «Алматы-Жандосов-Бесмойнак», заключен под стражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного судьи Карасайского районного суда от 13 июля в отношении 18-летнего водителя автомашины «Land Cruser», подозреваемого по делу о дорожно-транспортном происшествии, имевшем место 6 июля на 25 км автодороги «Алматы-Жандосов-Бесмойнак», в результате которого погибли два человека, санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Напомним, ДТП произошло 6 июля около 00:10 часов. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель автомашины «Toyota Avensis» и его 26-летний пассажир.





    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Алматинская область Суды
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