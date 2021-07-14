Смертельное ДТП близ Алматы: 18-летний водитель Land Cruiser арестован

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 18-летний водитель автомашины «Toyota Land Cruser», выехавший навстречу и допустивший смертельное столкновение на трассе «Алматы-Жандосов-Бесмойнак», заключен под стражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного судьи Карасайского районного суда от 13 июля в отношении 18-летнего водителя автомашины «Land Cruser», подозреваемого по делу о дорожно-транспортном происшествии, имевшем место 6 июля на 25 км автодороги «Алматы-Жандосов-Бесмойнак», в результате которого погибли два человека, санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Напомним, ДТП произошло 6 июля около 00:10 часов. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель автомашины «Toyota Avensis» и его 26-летний пассажир.











