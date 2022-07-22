22 Июля 2022 09:34

Смерть женщины в поле в СКО - в бездействии подозревают участкового

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области бывшего участкового задержали по подозрению в бездействии по службе, когда женщина получила смертельное ранение в поле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной прокуратуры, экс-сотрудник полиции находится в изоляторе временного содержания.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим преступление, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий. Следственным управлением департамента полиции области по уголовным делам проводятся следственно-оперативные мероприятия, назначены судебные экспертизы, окончательная квалификация деяний подозреваемых лиц будет дана по результатам расследования», - прокомментировали в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в отношении участкового управлением местной полицейской службы совместно с управлением собственной безопасности проводилось служебное расследование. По его результатам решением дисциплинарной комиссии 19-го июля он был уволен из органов внутренних дел за нарушение служебной деятельности и норм Этического Кодекса государственных служащих.

11-го июля жительница станции Бауманская Жамбылского района получила смертельное огнестрельное ранение, когда собирала ягоды в поле.

По подозрению в совершении преступления задержан сельчанин. Досудебное расследование проводится по уголовным статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры области.