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Смерть женщины от липосакции в Алматы: полиция назвала предварительную причину

21 Февраля 2020 10:22
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Смерть женщины от липосакции в Алматы: полиция назвала предварительную причину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейскими расследуется смерть матери четверых детей после липосакции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт в настоящее время расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы.

«Зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по ст. 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти человека. По предварительной версии, она могла наступить в следствии ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей», - сообщили в полиции.

Ранее в СМИ сообщалось о гибели 36-летней матери четверых детей, которая отправилась в клинику пластической хирургии делать липосакцию.

Липосакция — косметическая или бариатрическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путем. Операция производится на определенном участке (или нескольких участках) тела, например, на животе, бедрах, ягодицах.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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