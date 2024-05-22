Смерть в уличном туалете: прокуратура заявила о массовом буллинге в школах Жамбылской области

Убийство в школьном туалете расследуют следственные органы Жамбылской области – прокуратура выявила укрывательство этого преступления в школе Байзакского района, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, в школе села Кумжота Байзакского района произошла трагедия, погиб ученик 8 класса. Департамент полиции Жамбылской области по факту смерти школьника возбудил уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний был водворен в ИВС. В отношении руководства и педагогов также началось расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей.

Об укрывательстве преступления в школе рассказали в прокуратуре области.

- 30 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о скоропостижной смерти ребенка в уличном туалете средней школы Байзакского района. Первоначально опрошенными лицами были даны показания о том, что ученику стало плохо после урока физкультуры, однако судебно-медицинская экспертиза выявила истинную причину смерти, наступившей от сильного удара в область груди. В этой связи районным отделом полиции в отношении руководства школы начато досудебное расследование по факту укрывательства преступления, - пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что должностные лица школы руководствовались стереотипным мышлением «не выносить сор из избы».

- Поэтому прокуратурой области в целях искоренения такой практики предложено пересмотреть принципы оценки деятельности образовательных учреждений для поощрения их за самостоятельное выявление антисоциального и небезопасного поведения учащихся и персонала. Школы часто умалчивают о проблемах взаимоотношений учеников. Негативные явления, такие как насилие, кражи и буллинг, создают небезопасную среду в школах. Причинами «криминала» в образовательных учреждениях служат социальные проблемы, отсутствие поддержки и контроля со стороны родителей, влияние негативных образцов поведения из окружающей среды и неэффективная профилактическая работа уполномоченных органов. Однако данные проблемы не выходят за пределы школ и становятся известны только после трагических случаев, что подтверждается гибелью учеников в Байзакском и Меркенском районах, - сообщил прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров.

Сложившаяся ситуация потребовала непосредственного вмешательства прокуроров, которые опросили детей и установили 43 школы области, где имеются факты антисоциального поведения. Выявлено 119 неформальных лидеров, а также 595 анонимных сообщений о случаях буллинга и вымогательства.

Каждый обозначенный факт взят в работу и на особый профилактический контроль учреждений образования и правоохранительных органов, отметили в ведомстве.

- Необходимо повысить независимость школьных психологов, а также оперативно выявлять детей, страдающих от буллинга в школах и насилия в семье. Запуск в конце 2023 года проекта «Бестерек», направленного на повышение квалификации школьных психологов, уже в этом году позволил выявить три случая сексуального насилия над детьми. Однако практика показала, что на эффективности работы психологов негативно отражается их зависимость от руководства школы, которое не всегда заинтересовано в разглашении внутренних проблем. Учитывая негативную тенденцию, прокуратурой области предложено вывести психологов из прямого подчинения директоров школ с передачей их в штат областного управления образования, - отметил прокурор Жамбылской области.

Отмечается, что формализм в работе уполномоченных органов не решает проблемы детей.