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Смерть в грузовике: водителю предъявлены обвинения в убийстве

29 Октября 2019 10:10
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Смерть в грузовике: водителю предъявлены обвинения в убийстве

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Водитель грузовика Морис Робинсон обвиняется в убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике. Обвинение предполагает, что он является звеном преступной организации – контрабандистов, перевозящих нелегальных мигрантов, передает BBC.

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Продлен срок содержания под стражей Морису Робинсону родом из Крейгавон, Северной Ирландии.

Напомним, 39 тел были найдены в грузовике в промышленной части города Грейс, графство Эссекс в среду.

Британский Премьер-Министр Борис Джонсон написал в книге соболезнований о том, что весь мир потрясен этой трагедией.

Робинсон обвиняется по 39 пунктам обвинительного акта в непредумышленном убийстве, заговора с целью торговли людьми, заговора с целью оказания помощи незаконной иммиграции и отмыванию денег.

Робинсону появится в Центральном уголовном суде в Лондоне 25 ноября.

Трое других, арестованных в связи со смертью, были освобождены под залог в воскресенье.

Другой водитель, прибывший на грузовике в Зебрюгге до того, как он пересек канал, был арестован в субботу в порту Дублина.

Детективы в Эссексе в настоящее время работают над самым крупным процессом опознания тел в истории их подразделения.

Первоначально полиция заявила, что 31 мужчина и восемь женщин были гражданами Китая, но несколько вьетнамских семей описали, как они боятся, что их близкие находятся среди мертвых.

Лишь очень немногие имели при себе удостоверения личности. Полиции придется полагаться при опознании тел на отпечатки пальцев и отличительные признаки, такие, как тату или шрамы.

VietHome, организация, представляющая вьетнамскую общину в Великобритании, заявила, что они получили фотографии более 20 людей пропавших без вести, передает BBC.

Сообщается, что некоторые из жертв заплатили десятки тысяч фунтов стерлингов, чтобы безопасно добраться до Великобритании, найти работу там и отправлять деньги назад домой.

Детективы также расследуют заявления о том, что грузовик мог быть частью колонны из трех грузовиков, перевозивших около 100 человек.

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Ключевые слова: Происшествия, Великобритания,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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