Смерть в грузовике в Эссексе: полиция Вьетнама обвинила семерых человек

ХАТИНЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Вьетнама, расследующая гибель 39 мигрантов, чьи тела были найдены в грузовике в графстве Эссексе (Великобритания), официально предъявила обвинения в отношении семи человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Пятеро мужчин и две женщины обвиняются в организации и посредничестве в нелегальной миграции, сообщила полиция провинции Хатинь.

Напомним, что 23 октября 2019 года тела 31 мужчины и восьми женщин были обнаружены в авторефрижераторе в британском городе Грейс, графство Эссекс. Отмечается, что сейчас полиция Эссекса находится во Вьетнаме.

По версии британской полиции, предварительной причиной смерти людей в грузовике стали удушье и перегрев в замкнутом пространстве.

Среди тех, кто умер, была 26-летняя Фам Тхи Тра Май, которая 22 октября 2019 года отправила своей семье сообщение о том, что она не может дышать, и что ее «поездка в чужую страну не удалась».

Несколько человек были арестованы в связи с гибелью людей, в том числе, водитель грузовика Морис Робинсон из Крейгавона, графство Арма. В ноябре в Центральном уголовном суде в Лондоне он признался в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции и приобретения преступного имущества.

Еще трое обвиняются полицией Великобритании в связи с гибелью людей.

23-летний Имонн Харрисон из Мейобриджа, графство Даун, также обвиняется в непредумышленном убийстве 39 человек, а также в заговоре с целью торговли людьми и заговоре с целью оказания помощи незаконной иммиграции. В начале этого месяца в Высшем суде в Дублине он получил право обжаловать экстрадицию из Ирландии в Великобританию.

23-летний Кристофер Кеннеди из Даркли, графство Арма, отрицает свою причастность к сговору с целью совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, оказания помощи в незаконной иммиграции и организации поездок людей с целью эксплуатации.

43-летний Георге Ника из Лэнгдон-Хиллз, Эссекс, обвиняется в непредумышленном убийстве 39 человек и в заговоре с целью оказания помощи незаконной иммиграции. Он должен предстать перед Центральным уголовным судом в Лондоне 16 марта.

Напомним, 39 тел было найдено в контейнеровозе в промышленной части города Таррок, в графстве Эссекс 23 октября 2019 года. Водитель грузовика Морис Робинсон обвиняется в убийстве 39 человек. Обвинение предполагает, что он является звеном преступной организации – контрабандистов, перевозящих нелегальных мигрантов. В ноябре 2019 года сообщалось, что полиция Вьетнама арестовала восьмерых подозреваемых по делу.