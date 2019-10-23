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Смерть в грузовике: 39 тел найдено в британском Эссексе

23 Октября 2019 16:45
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Смерть в грузовике: 39 тел найдено в британском Эссексе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 39 тел найдено в контейнеровозе в промышленной части города Таррок, графство Эссекс. 38 из них тела взрослых, одно - подростка. Грузовик, по предположению полиции, прибыл из Болгарии и въехал в страну 19 октября со стороны порта Холихед, Уэльс. Об этом сообщает британская газета «Independent» со ссылкой на местную полицию.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 25-летний водитель грузовика родом из Северной Ирландии арестован по подозрению в совершении убийства. Процесс идентификации тел начат, хотя полиция полагает, что процедура может затянуться.

Британский премьер Борис Джонсон написал в своем Twitter: «Я потрясен этим трагическим инцидентом, произошедшим в Эссексе. Я регулярно получаю самую последнюю информацию с места событий. Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, чтобы выяснить, что именно произошло».



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Ключевые слова: Происшествия, Великобритания,
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Перевод:

Жанна Нурмаганбетова

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