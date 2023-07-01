Смерть сотрудника акимата прокомментировали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На жайлау Ассы прошел ежегодный форум «Agro-Business Forum Assy-2023», после которого умер житель Алматинской области - сотрудник акимата одного из сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мужчина почувствовал себя плохо после окончания мероприятия. Дежурившие на высокогорном плато медики скорой помощи оказали ему срочную медицинскую помощь. Но все попытки оказались тщетными, мужчина умер не приходя в сознание», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

В акимате отметили, что умерший работал главным специалистом в аппарате акима Байтерекского сельского округа. В этот день он поехал на праздник в частном порядке, как отдыхающий.

«Плато Ассы - это летнее жайлау, расположенное на высоте более чем 2800 метров над уровнем моря. Скорее всего, это обстоятельство и стало причиной ухудшения его самочувствия. Смерть коллеги - невосполнимая утрата для коллектива. Семье умершего будет оказана материальная помощь», - добавили в ведомстве.

Форум был организован в Енбекшиказахском районе. В ходе мероприятия предпринимателями и фермерами региона была представлена выставка сельскохозяйственной продукции. В форуме принял участие аким области Марат Султангазиев.