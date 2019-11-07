Смерть подростка во время тренировки в Алматы расследует полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали смерть подростка во время тренировки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Факт скоропостижной смерти 15-летнего подростка в настоящее время расследуется управлением полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что во время тренировки в Алматы скончался подросток.