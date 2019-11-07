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Смерть подростка во время тренировки в Алматы расследует полиция
7 Ноября 2019 14:15
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали смерть подростка во время тренировки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Факт скоропостижной смерти 15-летнего подростка в настоящее время расследуется управлением полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в ДП Алматы.
Ранее сообщалось, что во время тренировки в Алматы скончался подросток.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, МВД РК,
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