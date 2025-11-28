РУ
    22:49, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Смерть пациента в процедурном кабинете: в Таразе огласили приговор

    Суд огласил наказание фигурантам резонансного дела о смерти мужчины после инъекции. Ограничение свободы на два с половиной года получил владелец незаконного кабинета, медсестре назначили один год с запретом работать в сфере инъекционной терапии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Инъекция, которая должна была помочь, обернулась трагедией. В обычный процедурный кабинет в Таразе мужчина пришел на простой укол антибиотика и спустя короткое время умер от анафилактического шока.

    Формально у владельца процедурного кабинета было ИП, но главного — лицензии и права на проведение медицинских процедур не было. Несмотря на это, он продолжал принимать клиентов и делать инъекции, словно это полноценное медучреждение.

    В этот кабинет пришел пациент, чтобы получить внутримышечный укол «Цефтриаксона». Через несколько минут его состояние резко ухудшилось — началась тяжелая аллергическая реакция. Мужчину увезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

    На суде прозвучали показания свидетелей и заключения экспертов, они подтвердили, что кабинет работал незаконно, а укол был сделан без должной подготовки и мер безопасности.

    Прокурор просил назначить суровое наказание обоим фигурантам — владельцу и медсестре. Бизнесмен свою вину отрицал и ожидал оправдания. Медсестра же признала ошибку и просила учесть ее раскаяние. Супруга погибшего говорила о том, что хочет справедливости, но не просит тюрьмы — ей важнее, чтобы виновные больше не могли заниматься опасной для людей деятельностью.

    В итоге владелец кабинета получил 2 года 6 месяцев ограничения свободы и трехлетний запрет на любую деятельность, связанную с инъекциями. Кроме того, он должен выплатить семье погибшего 5 млн тенге морального вреда и 1,2 млн тенге материального.

    Медсестре суд назначил 1 год ограничения свободы и такой же трехлетний запрет на работу с инъекциями. По амнистии от наказания ее освободили, но компенсации выплачивать она обязана — 5 млн тенге морального вреда и 588 тысяч тенге материального ущерба.

    Ранее мы рассказывали, закроют ли процедурные кабинеты в Жамбылской области после двух летальных случаев.

    Теги:
    Судебный процесс Регионы Казахстана Медицина Вакцинация Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
