Смерть на «Горняке»: мужчина погиб от удара током

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Карагандинской области озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели мужчины на рынке «Горняк». Согласно заключению, смерть наступила в результате поражением электрическим током, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту несчастного случая, имевшего место 9 июня, возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате поражением электрическим током», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сотрудники полиции проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Что же касается второго случая, касающегося смерти 36-летней женщины, полицейские опровергают слухи о том, что она также погибла от удара током.

«Ранее сообщалось, что 6 июня в этом же районе был обнаружен труп 36-летней женщины. Судмедэкспертиза установила: причиной ее смерти стала болезнь сердца – «дилатационная кардиомиопатия». Поэтому отсутствуют все основания для предположений и слухов, что женщина тоже погибла от поражения электрическим током», - пояснили в ведомстве.

На вопросы журналистов о том, велись ли на данном участке какие-либо ремонтные работы, которые могли стать причиной повреждения высоковольтных проводов, акимат города ответил следующее: «На сегодня в районе социального павильона (остановка Горняк) по правой стороне автомобильной дороги подрядной организацией никакие работы не ведутся. Также сообщаем; между павильоном и проектом пешеходного перехода электрических кабелей не обнаружено», - сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.

Напомним, на рынке «Горняк» за минувшие 3 дня произошли два несчастных случая со смертельным исходом. 9 июня погиб 32-летний мужчина, а 6 июня на том же месте умерла 36-летняя карагандинка.