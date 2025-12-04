РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:40, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Смерть Мэттью Перри: врач актера получил 2,5 года тюрьмы

    Американский суд приговорил к 2,5 годам тюремного заключения калифорнийского врача, который поставлял кетамин звезде телесериала «Друзья» Мэттью Перри, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    
    Фото: NBCUniversal

    Врач Сальвадор Пласенсия стал первым получившим срок обвиняемым в снабжении Перри кетамином. Всего по этому делу проходят пять человек, в том числе еще один врач, личный помощник актера и двое виновных в предоставлении актеру дозы, которая стала причиной его смерти. Все они признали свою вину и будут приговорены в ближайшие месяцы.

    После смерти Перри федеральные власти США провели масштабное расследование, в ходе которого установили, что он получал кетамин через подпольную сеть по поставкам наркотиков, работавшую в Голливуде.

    Семья актера просила судью приговорить Пласенсию к долгому сроку, заявив, что он «виноват больше всех» других обвиняемых.

    — Я хочу его вырастить. И думаю, как ему все это объяснить. Я сам себя подвел. Оправданий быть не может. Вернуть назад то, что сделано, невозможно. Я это знаю. Я должен был его защитить, как сказала его мать. Простите меня, — заявил врач. 

    По обвинениям, предъявленным Пласенсии, ему грозил срок до 40 лет, однако прокуроры просили приговорить его к трем годам заключения.

    В своем письме о признании вины Плесенсия объяснял, что его клиника испытывала финансовые затруднения, и хотя он видел признаки зависимости Перри от наркотиков, предложение «больших сумм денег оказалось привлекательным».

    Кетамин — диссоциативный анестетик, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками США, обладает галлюциногенными эффектами. Он может искажать зрительное и слуховое восприятие и вызывает у потребителя чувство отрешенности и потери контроля.

    Он используется в качестве инъекционного анестетика для людей и животных, поскольку позволяет пациентам не чувствовать боль и отрешиться от действительности.

    По словам следователей, это вещество должно вводиться только врачом, а пациенты, принимавшие препарат, должны находиться под наблюдением специалиста из-за возможных последствий для здоровья.

    Перри легально принимал кетамин по рецепту врача, но пытался получить из разных источников большие дозы, чем ему выписывали.

    По данным прокуратуры, Пласенсия делал актеру инъекции кетамина у него дома, а также на стоянке аквариума, расположенного примерно в 30 км от Лос-Анджелеса.

    Пласенсия также обучил помощника Перри Кеннета Ивамасу, как делать уколы кетамином, и продавал ему дополнительные дозы наркотика. Как говорят прокуроры, только с 30 сентября по 12 октября 2023 года он продал актеру 20 ампул с кетамином по 100 миллиграммов каждая, а также кетаминовые таблетки и шприцы.

    Напомним, в октябре 2023 года Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Американский актер умер от передозировки, до этого он в течение многих лет страдал от депрессии и зависимости от наркотиков. 

    Он был наиболее известен по роли остроумного Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья». 

    В числе обвиняемых — несколько врачей и Джасвин Санга, которую прокуроры назвали «кетаминовой королевой» — она поставляла большие объемы кетамина Перри и другим людям.

