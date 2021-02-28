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    21:23, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Смерть матери и четверых детей в Туркестане: создана специальная комиссия

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области назвали причину гибели матери и четверых детей в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, 5 человек погибли в частном доме в Туркестане: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в Шымкенте.

    Умирзак Шукеев, начальники ДП и ДЧС, аким города Туркестана выехали на место происшествия. Аким области взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.

    «Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей семьи», - сказал Умирзак Шукеев.

    ДЧС области совместно с акиматами городов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при обращении с системами отопления.

    Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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