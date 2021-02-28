Смерть матери и четверых детей в Туркестане: создана специальная комиссия
Как сообщалось, 5 человек погибли в частном доме в Туркестане: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в Шымкенте.
Умирзак Шукеев, начальники ДП и ДЧС, аким города Туркестана выехали на место происшествия. Аким области взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.
«Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей семьи», - сказал Умирзак Шукеев.
ДЧС области совместно с акиматами городов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при обращении с системами отопления.
Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.