Смерть матери и четверых детей в Туркестане: создана специальная комиссия

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Туркестанской области назвали причину гибели матери и четверых детей в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 5 человек погибли в частном доме в Туркестане: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти - отравление угарным газом. Отец - предприниматель, находился на лечение в Шымкенте.

Умирзак Шукеев, начальники ДП и ДЧС, аким города Туркестана выехали на место происшествия. Аким области взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.

«Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей семьи», - сказал Умирзак Шукеев.

ДЧС области совместно с акиматами городов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при обращении с системами отопления.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.