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    15:30, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Смерть матери и четверых детей в Туркестане: озвучены подробности

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для выяснения причин трагедии, произошедшей в Туркестане, группа из компетентных органов проводит всестороннее расследование происшествия. Специальная комиссия, которая занимается выяснением обстоятельств трагедии, провела экстренный брифинг и поделилась первыми данными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «По факту произошедшей трагедии открыто уголовное производство, ведется предварительное следствие. В результате расследования, если вина ответственных лиц будет установлена, в рамках закона их привлекут к ответственности. В Жанакорганском районе Кызылординской области в похоронах принимают участие аким города Туркестан Рашид Аюпов и другие представители города. Полностью будут возмещены расходы, связанные с погребением и другие материальные затраты. Со стороны акимата Туркестанской области будет оказана финансовая помощь пострадавшей семье», - сказал первый заместитель акима области Арман Жетписбай.

    Как стало известно, областные госслужащие намерены в помощь перечислить однодневную заработную плату.

    В ходе осмотра места происшествия сотрудниками МЧС, полиции, газа установлено, что дом состоит из трех комнат, в доме установлена печь каминного типа (иранская печь). Комната, в которой была установлена печь, располагалась в центре дома, с двух сторон располагались две комнаты. Об этом стало известно на брифинге, проведенном руководителями компетентных органов. Дом подключен к природному газу, никаких признаков пожара не выявлено.

    «В ходе тщательного осмотра было установлено, что к установленной печи подключен гофрированный отвод. Он выводил продукты горения на улицу через отверстие в стене на расстоянии 1,5 метра от печи. Гофрированный отвод с наружной стороны выводился на 5-7 см, что спобствовало ухудшению тяги в печи под влиянием сильного ветра. При ухудшении тяги угарный газ распространялся внутри дома», - сказал руководитель областного ДЧС Нургали Жунусов.

    Напомним, 27 февраля в Туркестане в частном жилом доме были обнаружены тела 5 человек без признаков жизни, в том числе 4 несовершеннолетних детей. Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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