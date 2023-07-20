Смерть мальчиков-близнецов в Рудном: прокуратура ожидает результатов экспертизы из Москвы

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - До сих пор не поставлена точка в деле по странной смерти двух мальчиков-близнецов в Рудном, которые после выписки из больницы скончались вечером того же дня. Экспертизу почему-то назначили в Москве, а не в Казахстане. Результаты этой экспертизы и прояснят всю ситуацию и причину смерти детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя прокурора Костанайской области Бауыржана Бекбосынова.



По словам Бекбосынова, прокуратура не может на сегодняшний день, согласно требованиям статьи 201 УПК РК, разглашать подробности уголовного дела. Но некоторые данные прокурор все же озвучил.

«Подтверждаю ту информацию, что на сегодняшний мы экспертным путем, путем исследования имеющихся данных, причину смерти двух детей мы не смогли установить в пределах нашей страны. Поэтому при взаимодействии с Генпрокуратурой в рамках международных соглашений, на сегодняшний день мы назначили экспертизу в Москве. Расследующий это дело следователь был направлен в командировку в РФ, обратная связь с экспертами России выстроена. Но, учитывая сложность экспертизы, мы сейчас на стадии ожидания ее результатов. Дело на контроле как у нас, так и в Генеральной прокуратуре»,- сообщил зампрокурора области, выступая на брифинге для журналистов.

Прозвучал в адрес прокуратуры и вопрос от журналистов касательно нового статуса матери погибших мальчиков и возможного давления со стороны следственных органов. Как оказалось, теперь мать погибших проходит по делу как свидетель, имеющий право на защиту, а сами погибшие - как потерпевшие.

Бекбосынов заверил, что статус матери был изменен с учетом проведенных следственных действий.

«У нее сейчас не статус подозреваемого или обвиняемого, это статус свидетеля, имеющего право на защиту. Те обстоятельства, которые складываются по этому делу, не позволяют матери по данному делу проходить в статусе потерпевшей, несмотря на то, что она - мать погибших, - отметил зампрокурора области. - Что касательно версий, а именно версия врачебной ошибки. Есть требования, заложенные в статью 179 УПК РК, согласно которым мы не можем возбудить уголовное дело по медицинским преступлениям, если нет соответствующего акта уполномоченного органа.

По 317 ( прим. автора - статья УПК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») вопрос зарегистрирован, расследование начато. Но для того, чтобы дать оценку действиям/бездействиям должностных лиц медучреждений, мы должны дождаться окончательного акта о причине смерти детей. В результате только этих обстоятельств мы можем говорить о том, есть ли вина врачей».

С получением результатов экспертизы, которую ожидают с России правоохранительные органы, будет поставлена точка в этом деле со странной смертью мальчиков, а также будут выявлены виновные.

О смерти двух шестилетних братьев-близнецов в Рудном стало известно в октябре прошлого года. Дети поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи 12 октября около 8 часов. При поступлении были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость эмоциональную нестабильность. Были размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Однако позже были выписаны с улучшением по настоянию мамы.

В тот же день выписки, к вечеру, мальчики скончались.

Позже данный факт прокомментировали в полиции.