Смерть беременной женщины из-за застрявшей скорой расследуют в СКО

У беременной женщины началось кровотечение, и ей срочно требовалась помощь медицинских работников. Однако из-за крайне плохого состояния дорог машина скорой помощи приехала слишком поздно. В результате спасти жизнь женщины медикам не удалось.

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Местные жители отмечают, что состояние дорог в районе не выдерживает никакой критики. В связи с этим гражданский активист Серик Байбеков поднял этот вопрос, обратив на проблему внимание компетентных органов.

Заместитель акима области Нурлан Кенесов прокомментировал ситуацию с трассой Пресновка — Кайранколь. Состояние дороги до Кайранколя действительно является насущной проблемой. Протяженность этого участка составляет 98 км, и отрезок пути от населенного пункта Благовещенка до Кайранколя находится в самом плачевном состоянии.

— По данному участку аким области дал поручение о первоочередном финансировании. В настоящее время мы будем проводить работы в три этапа. На первом этапе отремонтируем дорогу от села Кайранколь до населенного пункта Украинский. На втором этапе охватим отрезок до Благовещенки. В завершение будет построена дорога до Пресновки, — сообщил Нурлан Кенесов.

По словам заместителя акима области, на сегодняшний день проектно-сметная документация по первому этапу уже готова. Экспертиза пройдена, и в ближайшее время будет определена подрядная компания, которая приступит к работам.

— Отрезок от Украинского до Благовещенки будет отремонтирован в два этапа, по 20 км. Мы провели все необходимые полевые изыскания, которые требуются для разработки проектно-сметной документации. В целом у нас есть конкретный план по ремонту этой дороги. То есть в ближайшие два года данный участок будет полностью отремонтирован, — подытожил Нурлан Кенесов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пострадавшая во время урагана в Актобе беременная женщина находится в реанимации.