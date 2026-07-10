Что происходит после обрушения 47-метровой вышки в Актюбинской области

В Байганинском районе Актюбинской области полностью восстановили мобильную связь после обрушения вышки, поваленной ветром. Трое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь, одну из них доставили санавиацией в областной центр, передает корреспондент агентства Kazinform.

9 июля в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области сильный ветер повалил металлическую антенно-мачтовую конструкцию высотой 47 метров, находившуюся на балансе АО «Казахтелеком». Сооружение было введено в эксплуатацию в 1975 году.

На вышке было размещено оборудование операторов мобильной связи Kcell и Altel, а также оборудование сети беспроводной телефонной связи. В результате происшествия без мобильной связи временно остались тысячи абонентов, пострадали три человека.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в настоящее время работа мобильной связи полностью восстановлена. Услуги операторов Kcell и Кар-Тел предоставляются в штатном режиме, абоненты обеспечены бесперебойным доступом к услугам связи.

Размер материального ущерба, причиненного в результате обрушения вышки, определят АО «Казахтелеком» совместно с акиматом Байганинского района после проведения соответствующей оценки.

Тем временем пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь. Всех троих после происшествия доставили в Байганинскую районную больницу, где им была оказана необходимая помощь.

По информации управления здравоохранения, 35-летняя беременная женщина после первичного осмотра, проведения диагностических исследований и стабилизации состояния была экстренно доставлена санитарной авиацией в Городскую многопрофильную больницу № 1 Актобе для оказания специализированной медицинской помощи.

Кадр из видео

Сейчас пациентка находится под наблюдением профильных специалистов. Врачи провели консилиум, продолжаются необходимые обследования и лечение.

Еще двое пострадавших остаются в Байганинской районной больнице. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, 9 июля в селе Карауылкельды Байганинского района сильный ветер повалил 47-метровую антенно-мачтовую конструкцию, находившуюся на балансе АО «Казахтелеком». В результате происшествия пострадали три человека, а жители района временно остались без мобильной связи.