Смерть 19-летнего футболиста Диаса Тулеу прокомментировали в КФФ

По его словам, причина смерти устанавливается.

— Это большая трагедия для нас, потому что мальчик был абсолютно здоров и чувствовал себя прекрасно. На носилках его, вы видели, когда выносили, он был в сознании. Да он почувствовал себя плохо. К сожалению, в мире все чаще и чаще такие трагедии происходят, хотя ребята проходят полное глубокое медобследование. Почему это происходит — надо разбираться, — сказал Лория в кулуарах Правительства.