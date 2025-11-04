14:12, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Смерть 19-летнего футболиста Диаса Тулеу прокомментировали в КФФ
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал смерть 19-летнего нападающего клуба «Хан-Тенгри» Диаса Тулеу на поле, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, причина смерти устанавливается.
— Это большая трагедия для нас, потому что мальчик был абсолютно здоров и чувствовал себя прекрасно. На носилках его, вы видели, когда выносили, он был в сознании. Да он почувствовал себя плохо. К сожалению, в мире все чаще и чаще такие трагедии происходят, хотя ребята проходят полное глубокое медобследование. Почему это происходит — надо разбираться, — сказал Лория в кулуарах Правительства.
