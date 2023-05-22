Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Экс-глава управления по развитию языков Алматинской области Даулет Шайтурсын назначен на должность заместителя руководителя аппарата акима региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даулет Шайтурсын родился в 1988 году в городе Кызылорда. В 2008 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности учитель казахского языка и литературы, в 2022 году окончил Университет Туран по специальности магистр бизнеса и управления.

Трудовую деятельность начал в 2008 году помощником директора ТОО «Кызылордаотын». В разные годы занимал должности первого заместителя директора ТОО «АБК-Курылыс», и. о. главного специалиста отдела организационной и контрольной работы аппарата акима города Алматы, главного специалиста, главного инспектора, руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы, заместителя акима Жетысуского района Алматы.

С октября 2022 года был руководителем Управления по развитию языков Алматинской области.

До этого заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области был Аманжол Абдрахманов.