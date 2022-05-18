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Сменился замначальника Службы государственной охраны РК
18 Мая 2022 15:05

Сменился замначальника Службы государственной охраны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.


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