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    13:02, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Сменился замначальника Службы госохраны РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Также распоряжением Главы государства Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.


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