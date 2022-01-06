Сменился замначальника Службы госохраны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также распоряжением Главы государства Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.