13:02, 06 Январь 2022 | GMT +6
Сменился замначальника Службы госохраны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Омарбеков Айткурман Жоламанович назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также распоряжением Главы государства Ашимбекулы Ардак освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения.