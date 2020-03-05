Сменился директор театра имени Мухтара Ауэзова в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахском академическом театре драмы имени Мухтара Ауэзова в Алматы новый директор. Им стал Еркин Жуасбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба театра, нового главу коллективу представил сегодня вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов.
«Вы на протяжении нескольких лет работаете во благо и процветания этого театра, а также в целом вносите огромный вклад в развитие нашего театрального искусства. Надеемся, что под вашим руководством театр будет еще процветать и желаем вам большого успеха», - сказал в своем слове вице-министр, добавив, что министерство высоко ценит его труд.
В свою очередь, новоиспеченный директор театра поблагодарил министерство и всех за поддержку и доверие, пообещав исполнять все возложенные на него обязанности.
Еркин Тлеукулулы Жуасбек родился 24 апреля 1965 года в ауле Сарыбарак Байзакского района Джамбулской области. В 1988 году окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт, а в 1994 - аспирантуру Института литературы и искусства НАН РК.
Он автор около 50 научно-популярных статей. В 1994 гоу был научным сотрудником Института литературы и искусства НАН РК. В 1997 году работал начальником отдела театра и кино Комитета по культуре при Министерстве культуры и образования РК.
В 1999 году был назначен директором Республиканского немецкого драматического театра. Работал административным директором Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова, преподавателем Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова. Также принимает участие в составе жюри международных и республиканских фестивалей, является председателем Союза театральных деятелей Казахстана.
- Могут ли отменить «Алматы марафон 2020» из-за коронавируса
- Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно по ОСМС
- Обе ноги ампутировали женщине, сбитой на остановке в Алматы
- Водитель микроавтобуса снес остановку и сбил женщину в Алматы
- Назначен и.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
- Как экс-ректор и главный бухгалтер МУИТ похищали бюджетные средства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана