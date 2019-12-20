Сменился директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новым руководителем филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Алматы стал Нурлыбек Кабдыкапаров. Об этом сообщили в городском филиале ФСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлыбек Кабдыкапаров - выпускник Карагандинского государственного медицинского института, врач-педиатр. Имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения.

В разные годы работал главным врачом в медицинских организациях, руководил территориальными департаментами Комитета оплаты медицинских услуг. Проработал в структуре Фонда социального медицинского страхования. С июля 2017 года руководил столичным филиалом фонда.

Напомним, что ранее алматинский филиал возглавлял Тлеухан Абилдаев. С 18 декабря текущего года Т. Абилдаев назначен руководителем управления общественного здоровья Алматы.