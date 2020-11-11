Сменились заместители Председателя АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Распоряжениями Главы государства Келигов Юсуп Хасанович и Пулатов Шерзод Аббозович освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.