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Сменились заместители Председателя АНК
11 Ноября 2020 16:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Распоряжениями Главы государства Келигов Юсуп Хасанович и Пулатов Шерзод Аббозович освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
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