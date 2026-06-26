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    Смена цвета глаз для казахстанки едва не обернулась потерей зрения

    Жительница Алматы отправилась за границу, чтобы изменить цвет глаз. Однако после операции столкнулась с тяжелыми осложнениями – глаукомой и помутнением роговицы, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Смена цвета глаз для казахстанки едва не обернулась потерей зрения
    Фото: Министерство здравоохранения РК.

    Из-за осложнений женщина практически потеряла зрение. Один глаз полностью утратил зрительные функции, а другим она могла лишь различать свет. В результате пациентке была установлена инвалидность I группы.

    В поисках помощи женщина обращалась в различные клиники Казахстана и зарубежья, однако восстановить зрение никто не брался. Надежда оставалась только на один глаз, сохранивший минимальные зрительные функции.

    За сложный случай взялась офтальмолог ЦГКБ Алматы Гульзат Абдраимова. 

    - Я слышала, что Гульзат Абдраимова проводит сложные операции, поэтому решила обратиться именно к ней. Выражаю огромную благодарность нашим врачам за профессионализм и шанс снова видеть, – рассказала пациентка.


    По словам врачей, ситуацию осложняло крайне высокое внутриглазное давление. Во время операции существовал риск тяжелого осложнения в виде экспульсивного кровотечения, которое могло привести к окончательной потере зрения.

    Несмотря на высокие риски, специалисты приняли решение бороться за глаз, в котором сохранялось светоощущение. Пациентке выполнили комбинированную операцию продолжительностью около двух часов: провели антиглаукомное вмешательство для снижения внутриглазного давления и трансплантацию роговицы.

    Благодаря профессионализму врачей удалось снизить внутриглазное давление и восстановить зрительные функции на глазу, который до операции различал лишь свет. После хирургического вмешательства пациентка начала видеть. Сегодня женщина продолжает наблюдение и реабилитацию. 

    Трансплантация роговицы – одна из самых сложных операций в офтальмологии. В ЦГКБ такие вмешательства выполняются благодаря донорской программе. С начала года специалисты уже провели 12 трансплантаций роговицы, подарив пациентам шанс сохранить и вернуть зрение.

    Как сообщалось ранее, заболевания глаз диагностированы у более 53 тысяч казахстанских школьников.

    Здравоохранение Донорство Пересадка органов Трансплантация Медицина Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор