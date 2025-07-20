Смена под 50 градусов – как проходят будни металлурга из Рудного

Работа трудная, но нужная

Оператор машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) — это рабочий, который управляет специальным оборудованием на металлургическом заводе. Обычно он следит за тем, чтобы расплавленный металл заливался в форму и превращался в длинные металлические заготовки, из которых потом делают разные изделия. Его задача — контролировать температуру, подачу металла, работу механизмов и качество получаемой заготовки. Это ответственная и непростая работа, потому что все происходит при очень высоких температурах.

Профессия оператора МНЛЗ требует высокой сосредоточенности, физической выносливости и умения работать в команде. Нургиса Сериков говорит прямо: здесь жарко, шумно и непросто — но именно это и делает труд особенным.

– Я готовлю машину к разливке, слежу за процессом охлаждения заготовок. Рабочая температура в цеху доходит до 45–50 градусов, особенно тяжело летом. Работаем посменно: день — ночь, по 12 часов, — рассказывает он.

Фото: ERG Service

Оператор следит за вытягиванием стальных заготовок размером 120×120 и 150×150 мм, охлаждением металла в кристаллизаторе, контролирует резку по заданным параметрам. Все это требует постоянного внимания и соблюдения техники безопасности.

— Перед каждой сменой получаем наряд-допуск. Мастер проводит инструктаж. Все сотрудники в обязательном порядке используют СИЗ — спецодежду, очки, каски с подбородочными ремнями. Мы обязаны соблюдать дистанцию от опасных зон, особенно при работе с подвижным оборудованием, — уточняет собеседник.

Фото: ERG Service

Он добавляет, что безопасность — приоритет на производств.

— За этим строго следят. Регулярно проходят проверки, тренировки по эвакуации и оказанию первой помощи. Каждый должен четко знать, как действовать в нештатной ситуации. Это не формальность, а реальная необходимость, ведь работа связана с высокими температурами и тяжелыми механизмами, — отмечает Нургиса.

Металлургия стала случайным выбором молодого человека — здесь трудится его брат, который и предложил пройти обучение. Поначалу, признается, было сложно.

— В первый день, когда только пришел учеником, думал — не смогу тут работать. Металл, жара, шум. А в итоге — уже шесть лет здесь. Сложная и ответственная работа вырабатывает привычку, — сказал он.

Фото: ERG Service

Новых сотрудников обучают на месте — первоначально сотрудник работает учеником три месяца, после — сдает экзамен и получает разряд.

— У нас есть план — это 95 тонн в сутки. Ежемесячно — около 2500-2600 тонн. Производство непрерывное: одна смена уходит, другая приходит, и так по кругу. Стараемся держать марку, выполнять задачи руководства. Проходим ежегодное обучение: по технике безопасности, работе на высоте, — пояснил Нургиса.

Коллектив — это сила

Особую ценность для Нургисы Серикова представляет коллектив — команда, на которую можно положиться.

— У нас в отделении шесть человек. Мы друг друга поддерживаем, вместе отдыхаем. Когда тяжело — выручим, подскажем. Без сплоченности здесь никак. Помогаем в работе и в жизни, — подчеркнул оператор. — Мы, можно сказать, как вторая семья. У каждого есть свои обязанности, но если у кого-то что-то не получается, никто не останется в стороне. Даже за пределами завода мы часто общаемся, выезжаем на природу, отмечаем праздники. Это помогает держаться и на работе — когда за спиной надежные люди, и трудности легче переносить.

Вне смен парень любит проводить время с семьей, играть в футбол (он участвует в любительских соревнованиях). Также старается уделять время саморазвитию — интересуется техникой, следит за новыми технологиями в производстве. По его словам, важно не стоять на месте: чем больше знаешь и умеешь, тем увереннее чувствуешь себя и на работе, и в жизни.

Нургиса не исключает, что в будущем может углубить знания и продолжить развитие в металлургии. Молодой человек планирует поступить для дальнейшего обучения.

Фото: ERG Service

Фото: ERG Service

Ранее сообщалось, что Казахстан делает ставку на премиальную металлургию и полный отказ от импорта сортпроката. Кроме того, страна прекратит импорт строительного металлопроката путем укрепления переработки сырья и обновления мощностей.