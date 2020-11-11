Смена КСК: алматинцев призывают активно участвовать в собраниях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается активная работа по переходу от КСК в объединения собственников имущества (ОСИ) или на простое товарищество (ПТ). На сегодня зарегистрировано 90 ОСИ и 168 домов выбрали в качестве формы управления ПТ, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Казахстанцы, проживающие в многоквартирных домах, до 7 января 2021 года должны выбрать новую форму управления объектом кондоминиума и перейти на ОСИ или простое товарищество вместо ныне действующего КСК.

«В городе созданы мобильные группы. На сегодня охвачено разъяснениями порядка 4,5 тысяч многоквартирных жилых домов. Из них на сегодня зарегистрировано 90 ОСИ и 168 домов выбрали в качестве формы управления простые товарищества. Работа продолжается», - сказал на онлайн-брифинге в РСК заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев.

По его словам, есть утвержденный график проведения собраний собственников квартир.

«Хотелось бы попросить наших жителей Алматы, собственников квартир и жилых помещений активнее принимать участие в собраниях. Наши сотрудники ежедневно участвуют в собраниях собственников, наблюдается низкое количество участников из числа собственников квартир. Поэтому процесс может затянуться. До 7 января жители многоквартирных домов обязаны выбрать одну из новых форм управления жилищем - ОСИ или простое товарищество. Решение принимается только на собрании. Прошу наших жителей активно принимать участие в содержании и управлении своим домом», - заявил он.

Ранее в связи с введенным ЧП в стране, а также введения последующих ограничительных мер на территории города, запрещающие проведение массовых мероприятий, проведение собраний было временно приостановлено. В связи с введенным послаблением ограничительных карантинных мер, акимами районов города актуализированы графики проведения собраний собственников квартир, нежилых помещений.

Отметим, в Алматы расположено 8,6 тысячи многоквартирных жилых домов, которые обслуживают порядка 870 органов управления (КСК, ПКСК, ПК, ТОО, ИП и др.)



